В Брянске будут судить участников смертельной аварии на Кургане Бессмертия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянске направили в суд уголовное дело на 19-летнего и 20-летнего местных жителей, которые спровоцировали смертельное ДТП в районе Кургана Бессмертия. Молодых людей обвиняют в нарушении правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть человека.

Напомним, 11 августа 2020 года молодые автомобилисты устроили гонки в центре города, на улице Дуки. Следствие установило, что водитель машины «Альфа Ромео» не убедился в безопасности маневра и совершил поворот налево. В него врезался значительно превысивший скорость водитель «Лексуса».

От удара автомобиль «Альфа Ромео» загорелся. В аварии погиб пассажир этой машины. После столкновения водитель «Лексуса» сбежал с места ДТП. Позднее он сам сдался правоохранительным органам.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд города Брянска, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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