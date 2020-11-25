БЦСП «Мир звуков»: все необходимое для улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями

Фото «Мир звуков»: широкий ассортимент, доступные цены.

Центр слухопротезирования оказывает обширный перечень услуг по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации:

- Подбор, настройка, продажа СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

- Снятие аудиограммы

- Изготовление индивидуальных ушных вкладышей

- Реализация технических средств реабилитации для инвалидов в широком ассортименте

- Ортопедическая обувь из натуральной кожи в наличии и под заказ (мужская, женская, детская)

Приезжайте в центр, здесь вы подберете все необходимое для улучшения качества жизни вашим родным и близким.

г. Брянск, ул. Советская, д. 1

Советский район, возле стадиона «Динамо»

Тел: 8(4832)64-44-73

ЛО-32-01-000498 от 5.04.2012 г. на осуществление медицинской деятельности

ЛО-32-02-000392 от 30.03.2012 г. на осуществление фармацевтической деятельности

Товар сертифицирован. Реклама.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА