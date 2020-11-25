В Брянской области арестовали насильника 18-летней девушки

Максимальное наказание по статье - 20 лет колонии. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В Брянской области арестовали на два месяца насильника 18-летней девушки. Меру пресечения подозреваемому избрали во вторник, 24 ноября. Следователи завели уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшей", рассказали в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. Максимальное наказание по ней - до 20 лет колонии.

Преступление повергло в шок жителей Брянской области. О подробностях рассказывают местные жители в социальных сетях. Его совершили на минувших выходных в почепской деревне Кожемяки.

35-летний мужчина отмечал день рождения в гараже. Несколько часов он издевался над 18-летней гостьей. Родители забрали девушку, вызвали скорую помощь. Спасти потерпевшую медикам не удалось.

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