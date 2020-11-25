В Брянске эвакуировали железнодорожный техникум

Фото: группа «Подслушано Брянск» в vk.com.

В Брянске из-за анонимного звонка эвакуировали людей из здания железнодорожного техникума на улице Дзержинского. В полицию сообщили о взрывном устройстве внутри. Эту информацию проверяют. Звонок поступил утром в среду, 25 ноября.

Учеников, преподавателей и других работников вывели на улицу. Как стало известно "КП-Брянск", территорию вокруг оцепили.

На место выехали кинологи и взрывотехники.

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