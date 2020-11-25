Конечные остановки в Брянске оборудует автотранспортное предприятие. Об этом говорили на заседании горсовета в среду, 25 ноября. Предприятие готово выделить деньги на работы. В обязанности работодателя входит обеспечить нормальные условия труда для работников.

Недостатки на конечных остановках заметили городские депутаты. На многих нет разворотных колец, автобусы стоят на проезжей части. На остановках нет туалетов, комнат для отдыха. Водители не имеют возможности полноценно отдохнуть перед следующим рейсом.

Есть возможность, что эта проблема скоро решится.

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