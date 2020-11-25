В Севске ищут пропавшую 35-летнюю Татьяну Павлюченкову

Фото: поисковый отряда "Лиза Алерт" Брянск".

В брянском городе Севск ищут пропавшую 35-летнюю Татьяну Павлюченкову. Сообщение об этом появилось в группе поискового отряда "Лиза Алерт" Бярнск" в социальных сетях.

Женщина ушла из дома 16 ноября. С тех пор родные не знают, где она находится.

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, русые волосы, серые глаза. Татьяна была одета в черную куртку, разноцветные штаны, обута - в черные туфли.

Если вы видели женщину или знаете, где она находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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