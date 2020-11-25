Подробности ДТП у БУМа в Брянске: пешеход был пьян

Появились официальные подробности дорожно-транспортного происшествия, которое случилось недалеко от Бежицкого универмага в Брянске. Около семи часов вечера во вторник, 24 ноября, водитель городского автобуса сбил 48-летнего пешехода. Авария случилась на улице 3-го Интернационала.

28-летний водитель автобуса ЛиАЗ-429260 ехал со стороны улицы Камозина в сторону Комсомольской. Он сбил пешехода, который переходил дорогу.

Пешеход был пьян, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Кроме того, двигался на запрещающий сигнал светофора.

У пострадавшего мужчины диагностировали травму и ушиб головы, сотрясение мозга. Его госпитализировали.

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