Брянский гинеколог сбежала из больницы из-за коронавируса

Акушер-гинеколог одной из больниц Брянской области уволилась еще в начале эпидемии.

- Причиной стало полное неуважение по отношению ко всему медицинскому персоналу, - рассказала она изданию «Газета.Ru».

По словам женщины, причиной увольнения стало то, что она не получила дополнительных выплат, о которых говорил президент. Она начала отстаивать свои права, угрожала судом начальству, но коллеги ее не поддержали. Поэтому она ушла с работы.

Сейчас бывший врач переехала в Подмосковье и завела собственный блог. Этим и зарабатывает себе на жизнь.

Кстати, дополнительные выплаты предназначены для тех врачей, которые работают в "красных зонах" в коронавирусных госпиталях. Работала ли там гинеколог, издание не сообщает.

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