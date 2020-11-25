В колонии в Клинцах 17-летний парень пытался доставить наркотики осужденному

В колонии в брянском городе Клинцы поймали 17-летнего парня, который пытался доставить наркотики осужденному. Молодого человека остановили днем у магазина, который находится у запретной зоны исправительного учреждения.

Задержанного досмотрели и нашли у него сверток, перемотанный изолетной. Внутри было растительное вещество, похожее на марихуану.

Выяснилось, что к охранным сооружениям колонии молодого человека привезла мать одного из осужденных.

- По изъятым с места происшествия веществам органы дознания назначат экспертизу, - говорят в пресс-службе УФСИН по Брянской области. - Если растительная масса будет признана наркотическим веществом, то несовершеннолетнему грозит реальное лишение свободы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».