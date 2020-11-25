В Брянске около БУМа автобус сбил пешехода

В Бежицком районе Брянска городской автобус сбил пешехода. Фотографии с места аварии появились в социальных сетях. ДТП случилось вечером во вторник, 24 ноября, на перекрестке улиц 3-шл Интернационала и 22-го Съезда КПСС.

Очевидцы пишут, что молодой человек, который попал под колеса, остался жив. Его увезли на "скорой".

В комментариях сообщают, что пешеход стал переходить перекресток на красный сигнал светофора.

Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.

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