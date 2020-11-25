Бывшему начальнику отделения уголовного розыска из Клетни увеличили срок в колонии

Бывшему начальнику отделения уголовного розыска из Клетки увеличили срок наказание. Осужденный полицейский подавал апелляцию в Брянский областной суд. Гособвинитель выступил с представлением, в котором просил ужесточить наказание.

Полицейского осудили за превышение должностных полномочий.

В суде установили, что полицейский получил явку с повинной от местного жителя. Других доказательств его вины он не нашел. Поэтому сфальфицировал материалы доследственной проверки. По ней было возбуждено уголовного дело. Мужчина получил по нему два года лишения свободы.

Кроме того, полицейский предупредил свою знакомую, у которой были прописаны иностранцы, о проверке.

Клетнянский районный суд назначил эск-полицейскому 3,6 года колонии общего режима, на 2,5 года запретил занимать должности на государственной службе и в органах внутренних дел, лишил звания майора полиции.

Но в областном суде осужденному назначили пять лет колонии общего режима, на два года запретили работать в полиции и лишили специального звания. Гражданский иск потерпевшего передали в гражданское судопроизводство, сообщается на сайте суда. Апелляцию рассмотрели в понедельник, 23 ноября.

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