Брянские школы ждут еженедельные проверки из-за коронавируса

С 23 ноября брянские школы вновь стали работать в прежнем режиме. С "дистанционки" ушли ученики старшей и средней школы. И стало известно, что образовательные учреждения ждут очередные проверки.

Они будут проходить каждую неделю. Проверять будут, соблюдают ли в школах санитарные правила. Это уборка кабинетов и коридоров с использованием дезинфицирующих средств, за каждым классом должен быть закреплен собственный кабинет, каждое утро у учеников проверяют температуру, для каждого класса установили собственное время начала уроков и перемен, соблюдение безопасной дистанции в полтора метра и максимальное разобщение детей из разных классов, изоляция учащихся и сотрудников с признаками ОРВИ.

- Мы ужесточаем контроль за соблюдением санитарных правил, - сказал главный санитарный врач области Людмила Трапезникова. - При обнаружении нарушений предусмотрены высокие штрафы.

При этом отмечают, что педагоги стали болеть коронавирусом меньше.

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