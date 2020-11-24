Брянский футболист сообщил об угрозах в свой адрес

Не утихает скандал в брянском футболе. Он продолжается на фоне не совсем удачного выступления команды в ФНЛ. Сейчас "Динамо-Брянск" занимает 16-ю строчку в турнирной таблице.

Капитан команды Андрей Луканченков сообщил, что ему угрожали во время тренировки. Футболист тренируется отдельно - восстанавливается после травмы. К нему подошел незнакомец от Валерия Корнеева, который входит в руководство футбольного клуба. Мужчина намекнул, что Андрей Луканченков должен умерить свое недовольство ради своей семьи.

Игрок написал заявление в полицию. Об этом он рассказал футбольному блогеру Евгению Савину.

Напомним, осенью футболисты "Динамо-Брянск" написали письмо начальнику управления спорта Брянской области, в котором просили сменить руководство команды. Из претензий Андрей Луканченков назвал несколько: в одном случае команду не покормили после перелета, в другом - поселили в номер без кондиционеров.

И тут терпение футболистов лопнуло, и они решили сменить руководство, о чем сказали Валерию Корнееву. Он ответил, что о его работе судить не спортсменам, а руководству области.

Через некоторое время письмо футболистов опубликовали в социальных сетях.

Позже появилась информация, что некоторые футболисты "Динамо-Брянск" выходили играть с подтвержденным тестом на коронавирус. Результаты от них скрыли. По этому поводу устроила проверку ФНЛ.

В вину Валерию Корнееву игроки также вменяют развал детского футбола в области. После реформ тренеры в детской школе получают зарплату в 5700 рублей вместо 22 тысяч.

От Валерия Корнеева руководство попросило написать объяснительную или подать иск о клевете в суд, если слова капитана команды не соответствуют действительности, сообщает "Спорт-экспресс".

Кстати, Андрею Луканченкову 34 года. Контракт с брянским "Динамо" может стать последним в его карьере футболиста.

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