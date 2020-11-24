В Брянске забили первую сваю в фундамент будущей школы на Романа Брянского

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Брянске забили первую сваю в фундамент школы, которую возводят на улице Романа Брянского в 4-м микрорайоне. Это сделали перед областными властями, которые 24 ноября проехали с комиссией по строящимся объектам в Советском районе.

Школу строят по типовому проекту. По нему же возвели школу №71 на старом аэропорту. Проект будут использовать при строительстве новой школы в Орле.

На работы в этом году выделили больше 800 миллионов рублей, сообщают в пресс-служба Брянской областной Думы. Она примет 1225 учеников 1 сентября 2022 года. В школе будет бассейн, учебные лаборатории, учебные кабинеты, многофункциональный стадион и актовый зал.

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