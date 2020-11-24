В Брянске на день ограничат движение на переезде в Бежице

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на один день ограничат движение на железнодорожном переезде в Бежице недалеко от станции Орджоникидзеград. В среду, 25 ноября, здесь пройдут ремонтные работы, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Автомобили будут пропускать по одной полосе в реверсивном режиме. Ограничения будут действовать с девяти часов утра до пяти часов вечера.

Переезд пользуется популярностью у автомобилистов. Поэтому водителей просят учесть ремонт при планировании поездки.

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