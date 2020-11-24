В Брянске завершили огромное панно в честь героев-летчиков

Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.

В Брянске завершили работу над монументальным панно, посвященном трем легендарным летчикам: Павлу Камозину, Вадиму Бузинову и Сергею Азарову. Новый арт-объект появился на стене дома №51 по улице 22-го съезда КПСС.

Художественное произведение площадью 350 квадратных метров заняло весь фасад девятиэтажного дома. Художники Сергей Прибыльнов и Андрей Ремизов работали над ним в течение трех недель.

Они выполнили рисунок, не используя традиционных для такого вида искусств баллончиков с краской. Рисунок сделан художественными кистями. На него потребовалось более 60 литров краски.

Финансовую поддержку оказали глава города Брянска и депутаты брянского горсовета, рассказали в пресс-службе Брянского городского Совета.

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