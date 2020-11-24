Строительство брянского Дворца единоборств вышло на новый этап

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Брянске продолжают строительство нового дворца единоборств. Во вторник, 24 ноября, рабочая группа во главе с губернатором Александром Богомазом оценила ход строительства. В поездке приняли участие депутаты облдумы, городские чиновники.

Современный спортивный объект в настоящее время готов почти наполовину. Уже возвели здание гостиницы на сто номеров для размещения спортивных делегаций. Подрядчики завершают монолитные работы, ведут внутреннюю отделку помещений.

Комплекс будет состоять из пяти зданий. Сейчас все они находятся в различной степени готовности, рассказали в пресс-службе Брянской областной Думы.

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