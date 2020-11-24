В брянских Белых Берегах благоустраивают территорию около школы искусств

На благоустройство пришкольной территории направили полтора миллиона рублей. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В брянских Белых Берегах завершают благоустройство территории около детской школы искусств №6. Напомним, в 2020 году в поселке впервые за многие годы отремонтировали школу искусств. Из бюджета всех уровней на это выделили 12 миллионов рублей.

Директор учреждения Виктория Ермолова во время ремонта попросила руководителей города также благоустроить территорию около школы. Так как здание находятся в низине, его часто затапливало.

На благоустройство пришкольной территории направили полтора миллиона рублей по региональному проекту «Решаем вместе». Подрядчики уже подсыпали грунт, посеяли газон, установили урны и лавочки, сделали велопарковку. Все работы на объекте должны завершить в начале декабря, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

В белобережской школе искусств занимается около 400 детей из Белых Берегов и Малого Полпино. Для детей работают хореографическое, художественное, музыкальное отделения.

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