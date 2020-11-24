В Брянской области усилен контроль за вывозом мусора

Фото: АО «Чистая планета».

Региональный оператор по обращению с ТКО подготовился к сложностям, характерным для межсезонья. Контроль за оказанием населению коммунальной услуги в связи с наступлением холодов усилен по всем направлениям.

- В первые дни смены сезона мы всегда готовимся к предсказуемым, но усложняющим штатную работу, ситуациям. Снегопад, гололедица и температурные скачки – обычные явления для переходного периода. Все: и население, и организации, и техника привыкают к новым погодным условиям. На региональном операторе лежит особая ответственность – контролировать своевременный вывоз мусора с контейнерных площадок и бестарных мест сбора отходов, а в случае поломки спецтехники у транспортной компании нам необходимо помочь этому перевозчику - быстро найти замену и отправить в рейс другой мусоровоз. Но к таким ситуациям и мы, и компании, которые занимаются транспортированием отходов в Брянской области, сегодня готовы, - говорит генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Однако полностью избежать «сюрпризов» без поддержки управляющих компаний, коммунальных служб и самих граждан не получится. Поэтому региональный оператор просит автовладельцев соблюдать правила парковки и не преграждать подъезд к контейнерным площадкам, а сотрудников коммунальных служб – усилить работу по уборке дорог. Кроме того, в период первых заморозков, когда температурные колебания особенно резки, очень важно содержать контейнерные площадки и подъездные пути к накопителям для сбора ТКО в чистоте и порядке. Это необходимо для своевременного вывоза отходов из населенных пунктов и дворов. Погода усложняет работу и погрузчикам. Например, из-за перепадов температуры нередко образовывается наледь на колесах контейнеров для сбора ТКО, это затрудняет их выкат с площадки к спецтехнике или полностью блокирует перемещение накопителей – тогда выгрузить отходы в мусоровоз невозможно. Региональный оператор направил в управляющие компании письма с просьбой напомнить дворникам правила содержания контейнерных площадок в зимний период.