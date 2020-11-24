В Брянске за сутки поймали семь нарушителей масочного режима

Нарушителей обнаружили во всех районах города. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске продолжаются рейды по общественным местам по выявлению нарушителей масочного режима. В понедельник, 23 ноября, комиссия поймала семерых безмасочников. На них составили административные протоколы.

Нарушителей обнаружили во всех районах города. По два случая зафиксировали в Бежицком, Володарском и Советском районах. В Фокинском районе нашли одного безмасочника.

Также межведомственная комиссия напомнила руководителям предприятий общепита о том, что залы кафе и ресторанов должны быть заполнены лишь наполовину, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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