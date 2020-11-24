ВТБ Лизинг: цифровизация в HR в лизинге становится важным трендом

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Ведущие эксперты в области человеческих ресурсов и HR-профессионалы крупнейших российских лизингодателей обсудили новейшие технологии в сфере управления персоналом в рамках онлайн-конференции «Диджитал HR: хайп или реальность?», организованной компанией ВТБ Лизинг. Это уже вторая конференция для HR-специалистов, которую проводит компания.

Открывая конференцию, директор по работе с персоналом ГК ВТБ Лизинг Диана Гринис отметила, что наступившая digital-революция, безусловно, требует пересмотра правил ведения бизнеса, и в конкуренцию вступают уже новые модели управления, обеспечивающие производительность, инновации, гибкость и адаптивность компаний. И фундаментом для этого перехода является трансформация человеческих ресурсов.

С обзором международных тенденций в сфере управления человеческим капиталом выступила Ирина Самохвалова, старший менеджер группы управления персоналом и организационными изменениями департамента консалтинга «Делойт», СНГ. Согласно результатам исследования, Россия демонстрирует отличный от других стран мира взгляд на наиболее приоритетные направления в развитии персонала. На первом месте в российских компаниях стоят компенсационные стратегии, и только потом идут такие тренды, как сопричастность, планирование персонала, well-being и управление знаниями. Аналитики «Делойт Консалтинг» также отмечают возрастающую роль HR-функции в отечественном бизнесе.

Эксперт Анастасия Мизитова рассказала о том, что в 2020 году HR-архитектура компаний изменилась: от единой информационной HR-системы бизнес перешел к рынку мелких провайдеров, то есть к экосистеме систем. Благодаря пандемии технологии в обучении персонала вошли в мейнстрим, а основной акцент делается на управлении эффективностью.

Модератор встречи, начальник управления подбора персонала ВТБ Лизинг Анна Романова, добавила, что ключевым бизнес-трендом последних лет стало повышение эффективности деловых коммуникаций как в оффлайн-, так и онлайн-формате. Появились новые инструменты для работы, а также постановки и контроля выполнения задач. Виртуальные команды, проектный подход, SCRUM, Agile и другие методики потребовали проведения большего количества встреч, причем в самых разнообразных форматах. В такой ситуации огромное значение приобретают новые коммуникационные инструменты и сервисы.

О том, как ВТБ Лизинг использует современные решения в работе с сотрудниками, рассказала Диана Гринис. ВТБ Лизинг активно движется к формату «безбумажной» компании, переводя многие процессы в онлайн. Еще в 2019 году компания присоединилась к программе обмена данными с ФСС в проекте «Электронный больничный лист» и перезапустила интранет-портал, автоматизировав часть сервисов для сотрудников на его площадке. В этом году под влиянием режима самоизоляции появился дистанционный формат администрирования кадровых процессов и расчета заработной платы, пилотируются процессы электронного согласования отпусков и командировок сотрудников, а также дистанционного оформления полисов ДМС и иных видов страхования. Пандемия ускорила разработку и внедрение ключевого для компании HR-проекта по переходу на мобильный офис, концепция которого основана на единстве целей команды, ответственности за конечный результат и ориентации на клиента.

Менеджер HR-проектов Газпромбанк Автолизинг Татьяна Голеняева в своем выступлении подробнее остановилась на вопросах подбора персонала с учетом digital и smm трендов.

Консультант по цифровой трансформации HR Наталия Даниленко рассказала об основных технологиях, которые поменяют в ближайшие годы спектр задач в управлении персоналом. Благодаря достижениям в области машинного обучения и развития скорости передачи данных мировой рынок труда ждет революция - за счет применения автоматизированного синхронного перевода и XR технологий (смешанной, дополненной, виртуальной реальности). Мониторинг жизни и работы сотрудников выйдет на комплексный уровень: система будет анализировать полностью всю информацию, от содержания и времени работы сотрудника в разных программах и на разных устройствах, до эмоционального, психического и физического состояния работника. Эти данные будут постепенно связываться с администрированием трудовых отношений, оценкой эффективности деятельности, компенсационными и мотивационными программами, оценкой вовлеченности, выгорания, аналитикой рисков и так далее.

Завершая программу мероприятия, Диана Гринис подвела итог дискуссии и ответила на вопрос, вынесенный в название конференции: «Как мы видим, диджитал HR это не хайп, а реальность. И она даже не ждет нас завтра, новая нормальность уже здесь».

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