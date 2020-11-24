В Брянской области снижение числа коронавирусных больных объяснили ограничениями

В Брянской области снижение числа коронавирусных больных объяснили введенными ранее ограничениями. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба.

В регионе наблюдается ежедневное снижение числа заболевших коронавирусом. За минувшие сутки подтвердили 101 новый случай. Днем ранее было 136 человек.

По официальной информации, в начале ноября суточный прирост заболевших не опускался ниже 150. Так, 8 ноября было зарегистрировано 169 новых инфицированных, 9 ноября – 167.

С 9 ноября оперативный штаб ввел ряд ограничений, связанных с распространением болезни. В частности, на две недели ограничили посещение школ учащимися 5-11 классов.

Для людей старше 65 лет объявили режим самоизоляции. Детям и подросткам запретили находиться в торговых центрах без сопровождения родителей.

Также продолжили свое действие масочный режим в общественных местах и социальное дистанцирование.