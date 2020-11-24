ВТБ: москвичи стали на 20% реже посещать бары и клубы

Фото: "ВТБ".

Жители и гости столицы стали чаще посещать заведения быстрого питания и меньше тратить в барах. За вторую неделю ноября, когда в Москве начали действовать ограничения по времени работы баров и клубов, количество транзакций там снизилось более чем на 20%, в то время как в точках фастфуда, напротив, выросло на 9%. Об этом свидетельствуют данные эквайрингового бизнеса ВТБ.

Выручка московских баров и ночных клубов, которые находятся на эквайринговом обслуживании ВТБ, за вторую неделю ноября составила всего 17 млн рублей – это на 15% меньше, чем неделей ранее. Количество транзакций в ночных заведениях также сократилось – на 21% неделя к неделе.

Выручка в этой категории начала падать еще в середине октября, когда заведения, работающие по ночам, начали проверять QR-коды у посетителей. За первые две недели работы системы check in она снизилась на 7% к первой половине октября вместо традиционного роста в этот сезон. Полный запрет на работу заведений общественного питания с 23-00 до 6-00, введенный в столице с 13 ноября, ускорил падение выручки баров и ночных клубов.

Рекомендации столичной мэрии ввести QR-коды для посетителей прочих заведений общепита не оказали значительного влияния на ресторанный сегмент. Выручка кафе и ресторанов за вторую неделю ноября снизилась по сравнению с началом месяца на 4%, до 660 млн рублей, а количество транзакций осталось на уровне предыдущей недели.

«Бенефициаром» введенных ограничений стали точки быстрого питания. Посещаемость московских столовых и заведений фастфуда выросла неделя к неделе на 9%, однако это практически не сказалось на их выручке (символический рост на 1% к началу ноября, до 932 млн рублей).

«Заведения фастфуда после закрытия баров становятся новыми точками притяжения молодежи: молодые люди покупают еду и напитки навынос и общаются в неформальной атмосфере на улице или дома. Вероятно, потеря выручки владельцев баров продлится недолго, если они смогут переориентировать свои развлекательные программы на более ранее время, стремясь удержать посетителей», - полагает Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

По его словам, ноябрь традиционно является временем своеобразного «затишья» для баров и ресторанов перед сезоном новогодних праздников. «В конце года ресторанная отрасль оживает в связи с бронированием предновогодних мероприятий. Конечно, в этом году COVID вносит свои коррективы в проведение корпоративов, но выручка столичных заведений в декабре в любом случае ожидается выше ноябрьских значений. Пока сложно говорить, превысит ли она результат прошлого года – многое будет зависеть от развития пандемии и возможных новых решений столичных властей», – добавляет вице-президент ВТБ.

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