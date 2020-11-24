Жительницу Дятькова будут судить за истязание маленькой дочери

33-летнюю жительницу брянского города Дятьково будут судить за истязание маленькой дочери. Сейчас девочке 10 лет.

По версии следствия, с апреля по июнь этого года мать не заботилась о своем ребенке. Жили они вместе. Но женщина постоянно била девочку. От таких методов воспитания дочка находилась в постоянном страхе. Девочка испытывала физическую боль. Ей причинили вред здоровью средней тяжести.

Девочку из семьи изъяли. Сейчас она находится в приюте. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Родную мать лишили родительских прав.

- Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Дятьковский городской суд, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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