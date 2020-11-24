В Брянской области завмагазином украла товара на миллион рублей

В Брасовском районе Брянской области осудили 65-летнюю заведующую магазином за хищение в особо крупном размере. Суд установил, что в ноябре 2017 года местная жительница, используя свое служебное положение, похитила товаров более чем на один миллион рублей.

Свою вину женщина полностью признала. Суд приговорил виновную к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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