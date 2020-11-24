Брянские учителя стали меньше болеть коронавирусом. Об этом сообщила главный санитарный врач региона Людмила Трапезникова на заседании оперативного штаба.
Напомним, с 23 ноября брянские школьники вернулись в свои учебные кабинеты. До этого учащиеся с 5 по 11 классы две недели занимались дистанционно.
В общеобразовательных учреждениях продолжает действовать строгий режим соблюдения санитарных правил. Еженедельно в школах проводят проверки.
Комиссия смотрит, как осуществляют дезинфекцию классов, соблюдение социальной дистанции, измерение температуры и другие обязательные противоэпидемиологические мероприятия.
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