Брянские учителя стали меньше болеть коронавирусом. Об этом сообщила главный санитарный врач региона Людмила Трапезникова на заседании оперативного штаба.

Напомним, с 23 ноября брянские школьники вернулись в свои учебные кабинеты. До этого учащиеся с 5 по 11 классы две недели занимались дистанционно.

В общеобразовательных учреждениях продолжает действовать строгий режим соблюдения санитарных правил. Еженедельно в школах проводят проверки.

Комиссия смотрит, как осуществляют дезинфекцию классов, соблюдение социальной дистанции, измерение температуры и другие обязательные противоэпидемиологические мероприятия.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».