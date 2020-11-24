Проект ВШМ СПбГУ вошел в топ-100 сильных идей

Фото: "ВТБ".

Проект по развитию инфраструктуры электрозарядных станций и рынка электротранспорта в регионах РФ вошел в топ-100 «Сильных идей для нового времени» по результатам экспертного отбора Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Автор проекта — старший преподаватель Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ) Максим Арзуманян. Комплексное решение разработано Максимом Арзуманяном при участии команды выпускников ВШМ СПбГУ. Пилотный проект планируется реализовать в 15 российских регионах. К 2023 году будут запущены 4 000 зарядных станций и созданы 10 операторов электрозарядной инфраструктуры за рубежом на основе разработанных в России технологий и бизнес-моделей.

Проект ВШМ СПбГУ был представлен на форуме «Сильные идеи для нового времени», который прошел 11-13 ноября 2020 года в г. Москве на площадке Центра международной торговли. Банк ВТБ выступил в качестве генерального спонсора мероприятия, а также представил ряд своих продуктов в области цифровых технологий, экологии и образования. Соорганизаторами форума выступили Агентство стратегических инициатив и Фонд «Росконгресс».

В рамках форума ВТБ продемонстрировал новые форматы образовательных продуктов, которые создаются совместно с ВШМ СПбГУ. Участники мероприятия имели возможность потренировать навыки публичных выступлений и научиться продажам банковских продуктов в VR-симуляторе. ВШМ СПбГУ работает над созданием различных иммерсивных форматов, которые позволяют обучать гибким навыкам линейных менеджеров.

Форум проводился впервые и стал стратегически важным событием, в котором принял участие Президент Российской Федерации (в формате прямого включения). В работе форума также приняли участие: первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов, Мэр Москвы Сергей Собянин и главы других субъектов Российской Федерации, а также руководители профильных министерств и ведомств.

В финал форума из 15 тысяч предложений прошли 300 идей, часть из них была представлена их авторами лично Владимиру Путину. Идеи, включенные в топ-100 АСИ, после доработки на основе комментариев экспертов, планируется внедрить в практику в российских регионах.

Форум позволил сформировать сообщество инициативных людей и собрать самые перспективные идеи, которые помогут перезагрузке экономики, социальной и технологической сфер страны. Ввиду актуальности основной тематики форума и его успешного старта в 2020 году было принято решение в дальнейшем проводить его на ежегодной основе.

«Банк ВТБ традиционно поддерживает российскую экономику, технологии и социальную сферу. Именно на пересечении этих областей рождаются самые сильные идеи, способные улучшить жизнь большого количества людей. Объединение ответственного бизнеса, ответственной академической и научной среды дают импульс инновационным изменениям, а новые технологии позволяют их масштабировать. Мы рады, что при участии банка развиваются сильные амбициозные проекты», — отметила заместитель президента - председателя правления банка ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова.

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