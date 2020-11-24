За сутки коронавирус выявили у 101 брянца

В Брянской области за сутки коронавирус диагностировали 101 жителю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

101 новый случай коронавирусной инфекции зарегистрировали в Брянской области. Уточненную информацию о ковид-ситуации распространил региональный оперативный штаб утром во вторник, 24 ноября.

Общее число заболевших на Брянщине достигло 16446.

На отчетную дату выздороветь успели 13383 жителя региона. Непосредственно накануне опасный диагноз сняли у 125 из них. Также зафиксировали две новые смерти от коронавируса – 112-ю и 113-ю соответственно.

За сутки в брянских лабораториях выполнили 998 тестов на ковид.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».