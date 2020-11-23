В брянских коронавирусных госпиталях установят шесть криогенных газификаторов

В брянских коронавирусных госпиталях установят шесть кислородных криогенных емкостей. Они появятся в областной больнице, госпитале ветеранов войн и горбольнице №4 в Брянске. Сейчас готовят фундамент под них.

- В условиях пандемии коронавируса не всегда есть время на своевременное обслуживание кислородных баллонов, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - Чтобы обеспечить бесперебойную и автономную подачу кислорода для пациентов, в качестве альтернативы используют криогенные газификаторы.

В резерве медицинских учреждений остаются кислородные баллоны. В регионе создают резерв из 260 баллонов. В сутки используют их порядка 1200 штук.

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