Коронавирусный госпиталь в Унече откроют к 1 декабря

Коронавирусный госпиталь в брянской Унече откроют к 1 декабря. Он сможет принять 400 пациентов. К этому времени в медицинском учреждении должен заработать КТ-аппарат.

В госпитале подготовили 14 аппаратов для искусственной вентиляции легких. При необходимости их количество увеличат до 22.

Сейчас в регионе работают 1865 коек для больных коронавирусом. Свободны из них 522. За прошедшие сутки госпитализировали 69 человек.

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