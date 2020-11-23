В Брянске торговца контрафактом осудили на три года

В Брянске вынесли приговор за торговлю контрафактными сигаретами и алкоголем. Суд установил, что 57-летний местный житель с июля 2018 года по июль 2019 года приобрел для последующей продажи 180 бутылок алкоголя и 305 тысяч пачек сигарет. Торговец незаконно использовал известные товарные марки.

Общая сумма контрафактной продукции превысила 22 миллиона рублей. Также в этот период житель Брянска реализовал без лицензии алкоголь более чем на 250 тысяч рублей.

Виновного приговорили к трем годам исправительной колонии общего режима и штрафу 2,2 миллиона рублей. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших почти на 10 миллионов рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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