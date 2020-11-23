Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на зиму одели филина на площади Ленина. Традиционная шапочка с шарфом появились на фигуре в понедельник, 23 ноября. Для этого пришлось использовать автокран.

Трехметровый филин "живет" на площади Ленина с 2015 года. Его автор и создатель - мастер топиарного искусства Василий Антропов. Ему для работы понадобилось десятки килограммов проволоки, металл для каркаса и 500 обычных метел, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

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