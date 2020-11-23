Брянск
Еще
Радио
Брянск
Еще
Радио
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Брянским подросткам продлили запрет на посещение ТРЦ на месяц

Несовершеннолетним нельзя появляться одним в торговых центрах до 22 декабря
Анна ЛЕВКИНА
КомментироватьОставить комментарий

Коронавирусные ограничения для детей и подростков в Брянской области продлили на месяц. Такое решение приняли на заседании регионального оперативного штаба. Об этом стало известно в понедельник, 23 ноября.

Несовершеннолетним по-прежнему нельзя находиться в торговых и торгово-развлекательных центрах без сопровождения взрослых (родителей или законных представителей). Ограничения распространяются на фуд-корты, организации общественного питания, развлечения и досуга.

Ограничения действуют до 22 декабря.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».