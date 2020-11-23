Брянским подросткам продлили запрет на посещение ТРЦ на месяц

Коронавирусные ограничения для детей и подростков в Брянской области продлили на месяц. Такое решение приняли на заседании регионального оперативного штаба. Об этом стало известно в понедельник, 23 ноября.

Несовершеннолетним по-прежнему нельзя находиться в торговых и торгово-развлекательных центрах без сопровождения взрослых (родителей или законных представителей). Ограничения распространяются на фуд-корты, организации общественного питания, развлечения и досуга.

Ограничения действуют до 22 декабря.

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