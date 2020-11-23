В Брянске на ярмарке выходного дня раскупили 10 тонн капусты

10 тонн капусты распродали на 14-й по счету ярмарке выходного дня в Брянске в субботу, 21 ноября. А всего брянские аграрии реализовали за сутки 17 тонн продукции. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В прошедшей торговле поучаствовали 60 сельхозтоваропроизводителей из 15 районов области. Капуста стала лидером продаж вторую неделю подряд. Ее стоимость варьировалась от 15 до 17 рублей за килограмм.

– Также спросом пользовался брянский картофель, – отмечают в мэрии. – Его продали около 2,5 тонн по цене от 18 до 20 рублей за килограмм.

Напомним, ярмарки выходного дня стартовали в областном центре в августе, а завершатся 5 декабря.

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