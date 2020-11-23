В Брянской области ищут 40-летнюю Жанну Иванову из Курска

Волонтеры отряда «Лиза Алерт Брянск» ищут 40-летнюю Жанну Иванову из Курска. Женщина может находиться в нашем регионе. Такая информация появилась на официальной страничке поисковиков в соцсетях утром в понедельник, 23 ноября.

Иванова Жанна Ивановна (в девичестве Далуцкая) пропала две с половиной недели назад.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-каштановые с проседью, глаза зеленые.

Была одета в бирюзовую куртку, черную кофту, темные спортивные штаны, бирюзовые кеды и черную шапку.

Если кто-то видел похожую женщину в Брянской области, звонить следует на горячую линию поисково-спасательного отряда либо в полицию. Номера: 8 800 700 54 52, 112.

Также продолжаются поиски 21-летнего Дмитрия Рычкова из Наро-Фоминска Московской области. Он перестал выходить на связь с родными 10 ноября. Более подробная информация о молодом человеке доступна в сетевой группе и форуме «Лиза Алерт».

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