В ДТП в Карачевском районе один человек погиб и трое ранены

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В дорожно-транспортном происшествии в Карачаевском районе один человек погиб и трое ранены. Появились подробности аварии, которая случилась около половины второго ночи в субботу, 21 ноября, на 87-м километре дороги Орел-Брянск-Смоленск.

30-летний водитель ВАЗ-21140 ехал со стороны Брянска в сторону Орла. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой "Вольво", за рулем которой был 42-летний автомобилист.

У водителя отечественной легковушки - сочетанная травма, ушиб мозга, перелом бедра. У 29-летней пассажирки ВАЗа диагностировали сочетанную травму, травму головы, сотрясение мозга и переломы. У 28-летнего пассажира - травма головы и сотрясение мозга. Всех троих пострадавших госпитализировали, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

36-летний пассажир легковушки от полученных травм скончался.

По предварительным данным, причиной ДТП стал тот факт, что водитель ВАЗа ехал на летних шинах. В ту ночь на область обрушился снегопад.

У водителя взяли кровь на анализ на алкоголь.

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