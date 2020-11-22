В брянской Жуковке проходят выборы в местный Совет

В брянской Жуковке в воскресенье, 22 ноября, проходят выборы местных депутатов. Новый состав Совета будет работать в Жуковском муниципальном округе, которые образовался после слияния города Жуковка и Жуковского района.

В новый Совет войдут 25 депутатов. Свои кандидатуры выдвинули партии "ЛДРП", "Единая Россия", "Казачья партия", "КПРФ" и "Справедливая Россия". В списках претендентов, выдвинутых партиями, почти 100 человек. Первым номером в списке "Единой России" идет Николай Лучкин, который на данный момент временно исполняет обязанности заместителя губернатора. Самому молодому кандидату всего 18 лет. Это Ксения Цыганкова из ЛДПР.

По одномандатным округам проходит порядка 40 человек.

Голосование стартовало в восемь часов утра. Завершится - в восемь вечера.

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