В Клетнянском районе автомобилистка наехала на лежащего на дороге пешехода

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Клетнянском районе 42-летний пешеход погиб под колесами иномарки. ДТП случилось в начале седьмого вечера в субботу, 21 ноября, на 28-м километре дороги Орел-Брянск-Смоленск-Клетня, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

30-летняя женщина за рулем автомобиля "Опель Вектра" ехала со стороны смоленской трассы в сторону Клетни. Она пошла на обгон машины, которая двигалась впереди. И наехала на пешехода, который лежал на проезжее части.

В Госавтоинспекции уточняют, что мужчина находился почти посередине дороги. На нем была темная одежда. Световозвращающие элементы были на нижней части брюк. Но это не помогло увидеть его. Мужчина от полученных травм скончался.

Вероятнее всего, пешеход был пьян. У него взяли кровь на анализ.

Кстати, еще один пешеход погиб под колесами грузовика в тот же день в Почепском районе.

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