В Брянской области подтвердили 138 новых случаев коронавируса

В Брянской области 22 ноября подтвердили 138 новых случаев коронавируса. Выздоровели 331 человек. Такие данные опубликовали в воскресенье в оперативном штабе.

Общее число заболевших ща все время эпидемии в регионе составляет 16209 человек. Из них уже поправились 12965 пациентов.

Новых смертей за сутки не зарегистрировали. От коронавируса скончались 111 брянцев.

За последние 24 часа провели 2968 тестов на инфекцию.

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