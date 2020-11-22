В Брянской области составили "черный" и "белый" списки управляющих компаний. В "черном" - должники за электроэнергию поставщику. На начало октября они задолжали 269 миллионов рублей.

- Компании-лидеры антирейтинга уже задолжали энергетикам суммы, которых хватило бы на оплату электроэнергии в течении нескольких лет, - говорят в пресс-службе компании-поставщика.

В "белом" - те компании, которые платят исправно.

"Черный" список УК:

1. ООО «Жилкомсервис» Советского района Брянска - 8,3 млн рублей долга

2. ООО «СЦ Бежица», Брянск - 5,3 млн рублей долга

3. ООО «НОРМАЛЬ-М», Брянск - 4,5 млн рублей

4. ООО «ЖСК», Брянск - 3,3 млн рублей

5. ООО «УК ЧИСТЫЙ ДВОР», Брянск - 2,9 млн рублей

6. ООО «Юпитер», Брянск - 2,1 млн рублей

7. ЖСК «УЖСК» Советского района Брянска - 2 млн рублей

8. ООО УК «КВАРТАЛ ПЛЮС», Брянск - 1,9 млн рублей

9. ООО «ЖКХ «БРЯНСК», Брянск - 1,5 млн рублей

10. ООО «РУСЬ», Брянск - 1,6 млн рублей

11. ООО «БКС», Брянск - 1,3 млн рублей

12. ООО «Коммунальщик», Новые Дарковичи - 1,5 млн рублей

13. ООО ОЦ «Дятьковожилкомсервис», Дятьково - 1 млн рублей

14. МУП «Клетня-Сервис», Клетня - 540 тысяч рублей

15. МУП «Выгоничские коммунальные системы», Выгоничи - 265 тысяч рублей.

В "белый" список УК вошли:

1. ООО «Агат», Брянск

2. ООО УК «Таймыр», Брянск

3. ООО «ПРОМЕТЕЙ», Брянск

4. ООО УК «ПРИОРИТЕТ», Брянск

5. ООО «КОН», Брянск

6. ООО «Кварц», Брянск

7. ООО «УК «Домовладение», Брянск

8. ООО «УМКД «Байкал», Брянск

9. ООО УК «Медведь», Брянск

10. ООО «Суземкакомсервис», Суземка

11. ООО «Домоуправление», Локоть Брасовский район

12. ООО «Управдом», Карачев

13. ООО «МАНФЭ», Карачев

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