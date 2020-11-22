В Почерком районе под колесами грузовика погиб 40-летний пешеход

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Почерком районе под колесами КамАЗа погиб 40-летний пешеход. Смертельная авария случилась около днем в субботу, около половины первого, на 96-м километре дороги Брянск-Новозыбков.

55-летний автомобилист за рулем грузовика ехал со стороны Брянска в сторону Новозыбкова. Он сбил мужчину, который шел в ту же сторону по обочине дороги. Но внезапно вышел на проезжую часть. От полученный травм пешеход погиб, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

- Для установления состояния опьянения у пешехода произведен забор крови, - говорят в УГИБДД по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».