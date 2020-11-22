В Брянске из-за болезни водителей отменили пять рейсов троллейбусов

Фото: пресс-служба Брянской городскйо администрации.

В Брянске из-за болезни водителей отменяют несколько рейсов троллейбусов. Изменения в расписании коснуться маршрутов №1 и №6. Они начнут действовать с понедельника, 23 ноября.

В городе отменят четыре дневных рейса троллейбуса №6 и один вечерний троллейбуса №1.

Изменения будут действовать, скорее всего, до конца года, сообщают в Брянском троллейбусном управлении. Все зависит от того, сколько водителей будет находиться на больничном из-за коронавируса.

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