Брянское "Динамо" проиграло команде "Нижний Новгород" 3:0

Фото: ФК "Динамо Брянск".

Брянское "Динамо" проиграло команде "Нижний Новгород" со счетом 3:0. Матч прошел на поле соперника в субботу, 21 ноября.

Один гол в ворота сине-белых забили в первом тайме. Два других - во втором. Последний мяч - с пенальти.

"Нижний Новгород" является лидером турнирной таблицы. Брянские футболисты после этого матча оказались на 16-й ее строчке.

Следующий матч пройдет на стадионе "Динамо" 25 ноября. В Брянск приедет команда "Чертаново" из Москвы.

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