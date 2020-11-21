Брянский священник отправился служить в Испанию и Португалию

Фото: Испано-Португальская епархия.
Брянский священник Георгий Пинько отправится на службу в Испанию и Португалию. Соответствующее решение приняли на заседании Священного Синода Русской православной церкви. Оно состоялось 20 ноября в дистанционном формате, сообщают на официальном сайте РПЦ.
Синод постановил иерея Георгия Пинько, заштатного клирика Брянской епархии, направить в распоряжение управляющего Испано-Португальской епархией.
Георгий Пинько проходил обучение на пастырских курсах Брянской Епархии по программе Духовного училища.
Испано-Португальская епархия была образована в конце 2018 года. Она объединяет православные приходы на территории двух стран.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».