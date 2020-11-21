В ДТП в Карачевском районе погиб пассажир легковушки

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Карачаевском районе ночью в субботу, 21 ноября, случилась смертельная авария. В ней погиб 30-летний пассажир автомобиля ВАЗ-21140.

ДТП произошло около половины второго ночи на 87-м километре трассы Орел-Брянск-Смоленск. 30-летний водитель отечественной легковушки ехал со стороны Брянска в сторону Орла. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой "Вольво", сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Водитель и двое пассажиров, которым 29 и 28 лет, получили различные травмы. Пострадавших госпитализировали. 30-летний мужчина погиб.

По предварительной версии, причиной аварии стала летняя резина, на которой передвигался водитель легковушки.

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