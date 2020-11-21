Еще три человека умерли от коронавируса за сутки в Брянской области

Еще три человека умерли от коронавиурса в Брянской области за одни сутки. Такие данные опубликовали в субботу, 21 ноября, в региональном оперативном штабе.

Общее число брянцев, которые не смогли побороть болезнь, составляет 111 человек.

В основном, от коронавируса умирают пожилые люди с сопутствующими заболеваниями. Но на днях от болезни скончался 18-летний пациент.

На 21 ноября общее число заболевших в Брянской области превысило 16 тысяч человек. Выздоровели больше 12 тысяч из них.

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