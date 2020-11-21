Брянцы попросили ГИБДД разобраться с трудностями получения водительских прав

Брянцы попросили сотрудников ГИБДД разобраться с трудностью получения водительских прав. Многим приходится приходить на сдачу экзаменов не один и не два раза. Особенно сложно новым водителям управляться с отечественными автомобилями, на которых приходится сдавать вождение в МРЭО.

Автоинспекторы запустили в сети анонимный опрос. Они интересуются, довольны ли водители обучением в автошколах, преподавали ли в них полный курс, который включает вождение в темное время суток и маневр "обгон".

Особенно интересуются у начинающих водителей, предлагали ли им сдать экзамены за взятку. Теоретически этим могут заниматься мастера автошкол или посредники на территории МРЭО. У водителей также спрашивают, сталкивались ли они с предвзятым отношением сотрудников МРЭО при приеме экзамена.

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