В Клинцовском районе автомобилистка съехала в кювет

В Клинцовском районе 43-летняя автомобилистка съехала в кювет. Авария случилась около десяти часов утра в пятницу, 20 ноября, на 5-м километре автодороги Мартьяновка-Стародуб, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Женщина за рулем ВАЗ-21063 ехала со стороны Стародуба в сторону Клинцов. Она не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.

У автомобилистки диагностировали травму головы, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки. Пострадавшую госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».