В Брянске разыскивают 27-летнего Романа Сигачева

Фото: группа «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Брянской области» в vk.com.

В Брянске разыскивают Романа Викторовича Сигачева 1993 года рождения. С 6 ноября 2020 года его местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 174 сантиметра, телосложение нормальное, светло-русые волосы, серо-зеленые глаза. Был одет в черную куртку, синие джинсы, черные полусапоги.

Если вы обладаете информацией о пропавшем, позвоните на телефон горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 или в полицию 02, 102.

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