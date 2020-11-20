Раскрыт секрет волшебного бункера

Фото: АО «Чистая планета».

Региональный оператор по обращению с ТКО выяснил, как большой накопитель для мусора, расположенный по улице Репина, 13 становиться заполненным уже спустя три часа после вывоза отходов.

В колл-центр АО «Чистая планета» стали поступать звонки жителей с жалобами на не своевременный вывоз отходов с контейнерной площадки, расположенной в центре Советского района Брянска: «Бункер не вывозят несколько дней. Он постоянно переполнен. Нам некуда складывать пакеты с мусором!» Сотрудники логистической службы регионального оператора проверили маршруты перевозчика по системе ГЛОНАСС – мусоровозы установленный график вывоза не нарушали, а иногда даже делали дополнительные рейсы. Ситуация прояснилась, когда специалисты службы безопасности компании просмотрели записи с камеры видеонаблюдения, установленной на этой проблемной контейнерной площадке. Так вчера, 19 ноября, грейфер транспортной компании-перевозчика ООО «Спецавтопредприятие» вывез отходы в 7.28, а в 7.30 дворники стали высыпать листву в бункер и почти заполнили его к десяти утра. Уже днем бункер был переполнен. Создается впечатление, что отходы не вывозятся. Кроме того, согласно данным видеокамеры, в течение дня на этой контейнерной площадке постоянно выгружают отходы проезжающие мимо машины. Сегодня история повторилась: компания-перевозчик забрала отходы в 7.55 утра, а уже спустя несколько минут появились дворники, несли в бункер собранную листву и в начале одиннадцатого накопитель был уже снова почти заполнен.

Фото: АО «Чистая планета».

Региональный оператор по обращению с ТКО направил в управляющую компанию письмо с требованием провести информационно-разъяснительную работу с дворниками и принять меры по недопущению нарушения природоохранного законодательства. В случае повторения ситуации, виновные будут привлечены к административной ответственности.

Напомним, что по факту навалов веток на площадках и прилегающей территории по инициативе надзорных органов не раз уже выносились постановления о понуждении местных администраций и управляющих компаний обеспечить уборку и вывоз скопившихся древесных отходов и опавшей листвы. Данные решения подтверждают позицию Министерства природных ресурсов и экологии РФ – опавшая листва и ветки не являются ТКО. Эти отходы подлежат вывозу по отдельному договору оказания услуг. Разъяснения по этому вопросу дало Министерство природных ресурсов и экологии России осенью прошлого года.

Согласно письма, которое пришло в администрации всех субъектов Российской Федерации, к твердым коммунальным отходам относятся отходы, образующиеся только в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования людьми в своих домах и квартирах в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, которые образуются в процессе деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и которые подобны по составу отходам, которые образуют граждане в жилых помещениях. Кроме того, понятие ТКО четко определено в статье 1 Федерального закона №89 «Об отходах производства и потребления».

Мусор, образующийся в процессе содержания зеленых насаждений – ветки, листва, древесные остатки, а также отходы от уборки урожая – не соответствуют определению ТКО, установленному Федеральным Законом №89, так как являются отходами, которые образованы вне жилых помещений. Для вывоза вышеперечисленных отходов необходимо заключить договор с региональным оператором, обратившись в офис АО «Чистая планета».